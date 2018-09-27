زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تعليق الهجوم على الجماعات الارهابية المسلحة في محافظة إدلب السورية “كان بفضله”.واضاف ترامب في مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أنه قال لوزير خارجيته ولمستشاره للأمن القومي “لا تسمحا بحصول ذلك” ف”توقف الأمر”.وأكمل ترامب “لن يعطيني أحد الفضل في ذلك لكن لا مشكلة لأن الناس يعلمون”. وأقر ترامب “إنه سمع للمرة الأولى بالهجوم الوشيك على إدلب من امرأة سورية حذرت بأنه يتم التخطيط للهجوم خلال اجتماع أعربت خلاله عن القلق على شقيقتها التي تعيش هناك”.

ومضى ترامب قائلاً “لم أسمع بمحافظة إدلب من قبل”. مضيفا أنه قرأ مقالا في صحيفة نيويورك تايمز حول الموضوع.

وفي خطوة نادرة اعلن ترامب أنه “يقدر دور إيران وروسيا وسوريا” في منع وقوع الكثير من الضحايا في إدلب.على حد تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية+انترفاكس