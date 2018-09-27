دشّنت جامعة دمشق مبنى جديدا لقسم اللغة الروسية، وذلك وسط ازدياد شعبية اللغة الروسية بين السوريين ومواطني بلدان المنطقة والعالم عموما.

وقالت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق فاتنة الشعال، إنه تم افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة دمشق، قبل سنة تقريبا وأشارت إلى أن قسم الروسية، بات الأكبر بين كافة أقسام اللغات الأخرى في الكلية، لذا قررت إدارة الجامعة تشييد مبنى خاص للقسم حيث بدأت الدروس قبل فترة وجيزة.

وأضافت: “يزيد عمر جامعتنا على 100 عام ولدينا حاليا 16 قسما لمختلف اللغات يدرس فيها حوالي 100 ألف طالب وطالبة. وبسبب تزايد شعبية اللغة الروسية في سوريا، قمنا بتشييد مبنى خاص لها بالجامعة. ونظرا لصعوبة اللغة الروسية، قمنا بدعوة مدرسين من روسيا”.

وذكرت أن التدريس لم يتوقف واستمرت الجامعة بالعمل خلال فترة الازمة السوريا، على الرغم من تعرض مباني الجامعة للقصف عدة مرات، وأشارت إلى أن الجامعة، أخذت مؤخرا تستقبل الطلاب العائدين من المناطق التي حررها الجيش السوري من الجماعات الإرهابية، بما فيها دوما ودرعا.

المصدر: روسيا اليوم