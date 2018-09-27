تعد آلام البطن من المتاعب الشائعة لدى ‫الأطفال، وترجع لأسباب عدة؛ منها النفسي، ومنها العضوي كالتهاب ‫الزائدة الدودية أو عدم تحمل الفركتوز. وينبغي على الوالدين ‫أخذ آلام البطن لدى الأطفال على محمل الجد واستشارة الطبيب على وجه ‫السرعة.

و‫قالت أستاذة أمراض الجهاز الهضمي لدى ‫الأطفال البروفيسورة زيبيله كوليتسكو إن آلام البطن تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بصعوبات ‫البلع وحرقة المعدة والإسهال المستمر والليلي والبراز الدموي والحمى ‫مجهولة السبب وآلام المفاصل.

‫من جانبه، قال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال جونتر فليمنغ ‫إنه ينبغي أخذ السجل العائلي في الاعتبار لأمراض مثل الداء البطني ‫وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة أو قرحة المعدة، ومن المهم أيضا أخذ ‫مكان الألم في الاعتبار؛ فالألم الموجود في محيط السرة لا يعد بالضرورة ‫علامة تحذير، لكنه يصبح كذلك إذا تواجد في الجزء العلوي أو السفلي ‫الأيمن من البطن.

‫ومن العلامات التي تدق ناقوس الخطر ما يعرف “بالحماية البطنية”؛ أي ‫تشنج في عضلات الجدار البطني، أو ملاحظة تضخم في الكبد أو الطحال. ويفحص ‫طبيب الأطفال البول لاستبعاد عدوى المسالك البولية، كما يفحص البراز ‫لاكتشاف علامات تدل على الإصابة بأحد الالتهابات. ويوفر اختبار الدم أيضا بعض المعلومات؛ مثل معرفة وظائف الكبد وصورة الدم ‫وما إذا كان هناك نقص في الحديد أو زيادة في مستويات الالتهابات.

ويمكن ‫أيضا اكتشاف الداء البطني عن طريق اختبار الدم. وإذا لم يُظهر الفحص ‫شيئا وكانت قيم المختبر سليمة، فيمكن التحقق بنسبة كبيرة من عدم وجود ‫مرض عضوي.

‫وأشارت كوليتسكو إلى أن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يهاجم الأطفال ‫في جميع الأعمار، موضحة أن الألم يبدأ عادة في منتصف البطن وينتقل ‫إلى أسفل الشق الأيمن، وهذا يمكن أن يسبب الحمى أو القيء. وفي مثل هذه ‫الحالات يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.

‫كما أن الفركتوز قد يكون هو المتسبب في مثل هذه الآلام؛ فالأطفال يشربون ‫العصائر المحتوية على الفركتوز، ولا يتم امتصاص الكثير من الفركتوز، ‫وعند وصوله إلى القولون يسبب الانتفاخ والألم. ولا يعد هذا مرضا، لكنه ‫ببساطة مسألة تتعلق بالكمية، وقد يحدث عدم تحمل اللاكتوز أيضا من سن ‫المدرسة.

‫ومن ناحية أخرى، ينصح هيرمان جوزيف كال من الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأطفال بعدم تجاهل أو الاستهانة بألم البطن لدى الطفل حتى في حال عدم ‫وجود سبب عضوي؛ حيث قد يكون الألم حينئذ نفسيا.

‫وهنا ينبغي مثلا البحث عما يُخيف الطفل في محيطه، ويمكن أن يرجع السبب ‫إلى بعض المشاكل التي يواجهها الطفل، مثل مضايقة أطفال آخرين أو التنمر أو مشاكل ‫أسرية أو حتى بسبب المدرس. ويرى كال أن دعم الآباء للطفل في مثل هذه ‫المواقف مهم جدا.

المصدر: dpa