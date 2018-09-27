قوى الامن الداخلي: توقيف 152 مطلوبا أمس بجرائم عدة محاولة قتل، مخدرات، سرقة واطلاق نار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2018 - 09:05
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وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يبحثون في اجتماع في نيويورك الوضع في إدلب وآفاق العملية السياسية في سوريا
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رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو: علينا أن نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غرب الأردن في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخين من نوع "زلزال1" على تجمعات الموالين للعدوان السعودي الأميركي شرق جبل الدود بجيزان
الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون محاولة تقدم لقوى العدوان في جبهة قانية بالبيضاء ويوقعون 18 قتيلاً في صفوفها
ليبيا: هدوء عقب إعلان وقف لإطلاق النار في جنوب العاصمة طرابلس بعد شهر من المعارك الدامية بين جماعات مسلّحة
مسؤول في البيت الأبيض: تدخل الحكومة الصينية في السياسة والإعلام وقطاع الأعمال الأميركي وصل إلى "مستوى غير مقبول"
الخارجية الفنزويلية: نرفض بشدة التصريحات المعادية للرئيس الأميركي الذي يدفع نحو تمرد عسكري في البلاد
قوى الامن الداخلي: توقيف 152 مطلوبا أمس بجرائم عدة محاولة قتل، مخدرات، سرقة واطلاق نار (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 37 mins
27 September، 2018
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