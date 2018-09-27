اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سياسات الولايات المتحدة العقابية ضد عدد من الدول، تدفع العالم لخوض حروب تجارية جديدة، داعيا ألمانيا، التي يزورها الخميس، إلى توحيد الجهود مع أنقرة للتصدي لهذه الحرب. ونقلت صحيفة ملييت التركية عن أردوغان قوله للإعلام الألماني، “سياسات الولايات المتحدة غير المسؤولة تدفع العالم إلى حرب تجارية”، مضيفا على “تركيا وألمانيا أن يتحدا لمنع التأثير المدمر للحروب التجارية”.

وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت الأخيرة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أنقرة، ردا على استمرار احتجاز القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا، بتهمة الارتباط بجماعة المعارض فتح الله غولن.

وبشان موقف ألمانيا من قوى معارضة لنظام حكمه ، دعا اردوغان ألمانيا الى أن” تعتبر تنظيم غولن تنظيما إرهابيا”، مضيفا ” تركيا تنتظر من ألمانيا دعمها في كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني”.

وكانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا قد شهدت توتراً في الآونة الأخيرة، إثر اعتقال تركيا لصحافيين ألمان، ضمن حملة اعتقالات شنتها تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو/تموز 2016. كما تنتقد أنقرة برلين رفضها تسليم طالبي لجوء، تتهمهم تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن عن حالة الطوارئ في تموز/يوليو من العام قبل الماضي، بعد محاولة انقلاب في الدولة، حيث يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية والتي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة مع فرض حظر التجول أحياناً وتنفيذ الاعتقالات وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.

المصدر: سبوتنيك