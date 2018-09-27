استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الاربعاء تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عسير. وأكد مصدر عسكري أن قوة الإسناد الصاروخي التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة وحققت إصابة موفقة.

وقصفت صاروخية الجيش واللجان الأربعاء، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في محور ميدي قبالة جيزان. وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخين نوع “زلزال1” على تجمع آليات للمرتزقة في محور ميدي وحققت إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أن الاستهداف الصاروخي أدى الى تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للمرتزقة. يذكر أن العشرات من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا خلال الأيام الماضية بنيران الجيش واللجان الشعبية بينهم قيادات في محور ميدي.

المصدر: المسيرة نت