ذكر مسؤول أميركي الأربعاء أن وزارة الحرب الأميركية ستسحب أنظمة صواريخ باتريوت من ثلاث دول في الشرق الأوسط فيما تحول الولايات المتحدة تركيزها لمواجهة روسيا والصين.

وصرح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن البنتاغون سيسحب اربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الكويت والأردن والبحرين، وستتم إعادة الصواريخ إلى الولايات المتحدة “خلال الشهر أو الشهرين المقبلين” لتحديثها، بحسب المسؤول الذي أشار إلى أن تلك الدول لديها قدرات دفاعية أخرى وبالتالي لن تصبح ضعيفة.

وصواريخ باتريوت مصممة لاعتراض الصواريخ البالستية التكتيكية وصواريخ كروز وغيرها من التهديدات الجوية. ويأتي سحب أنظمة الصواريخ الذي اوردته أولا صحيفة وول ستريت جورنال في وقت يتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المسؤول أن قرار سحب أنظمة الصواريخ اتخذ قبل التوتر الراهن مع طهران التي يقول مسؤولون أميركيون أن لديها مخزونا كبيرا من الصواريخ تهدد جاراتها.

وأضاف “هذا جزء من عملية إعادة توازن خارج الشرق الأوسط وتم اتخاذ هذا القرار قبل ما يحدث حاليا من مد وجزر مع ايران بوقت طويل”.

وعند سؤاله من قبل صحافيي البنتاغون رفض وزير الحرب جيم ماتيس التعليق. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريتش أنه نظرا للأمن العملياتي “لن نناقش حركة قدرات معينة داخل وخارج منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية