وصف الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام اجتماع ما أطلق عليه “مؤتمر نيويورك لـ ” متحدون ضد إيران نووية وبمشاركة ممثلين لهادي ودول العدوان، وصفه بأنه عار، ووقاحة كبيرة”. وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن هذا الاجتماع يكشف حجم التماهي السعودي الإماراتي مع العدو الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا التماهي السعودي والإماراتي لن ترضى به شعوب المنطقة، وشعب اليمن في الطليعة دفاعا عن ثوابت الأمة، ولن يكون إلا مع فلسطين، حسب تأكيد عبد السلام. وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن مشاركة وزير خارجية الفار هادي وسفيره في الولايات المتحدة الأمريكية، في مؤتمر “متحدون ضد إيران نووية” الذي عقد يوم يوم أمس الثلاثاء بمشاركة مسؤولين عرب مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي.

وعقد المؤتمر بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس منظمة “متحدون ضد إيران نووية، شارك فيه كل من وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وسفير الإمارات في واشنطن ووزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وسفير البحرين، ووزير الخارجية الأميركي ورئيس الموساد.

وعقد المؤتمر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في فندق ويستان غراند سنترال في مدينة نيويورك، واستمرت فعالياته طوال نهار الثلاثاء في نيويورك، حيث عقدت حلقات نقاش مختلفة، من بينها حلقة جمعت كلاً من العتيبة والجبير وروس وبريان هوك، مستشار الإدارة الأميركية للأمن القومي والمبعوث الأميركي الخاص بإيران.

المصدر: المسيرة نت