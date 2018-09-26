اكد مسؤول في البيت الابيض الاربعاء أن تدخل الحكومة الصينية في السياسة والاعلام وقطاع الأعمال الاميركي وصل إلى “مستوى غير مقبول”.

وفي مؤشر الى أن الحرب التجارية بين الصين وواشنطن اتسعت الى مجالات أخرى، قال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه للصحافيين أن الصين تستخدم أدوات اقتصادية وعسكرية ومعلوماتية لنشر نفوذها وتقويض الحكومة الأميركية، مضيفا “النشاطات وصلت إلى مستوى غير مقبول”. وتابع ان استراتيجية الصين “بالتدخل في نظامنا السياسي تشمل الاضرار التي تكبدها مزارعونا في المناطق والولايات التي صوتت للرئيس” دونالد ترامب.

ويشير المسؤول بذلك الى رفع الرسوم الجمركية من جانب الصين على زيت الصويا الاميركي والذي يطاول خصوصا ولايات مثل ايوا التي اضطلعت بدور رئيسي في فوز ترامب الانتخابي في 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية