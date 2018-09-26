أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية دمرت كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية أما الإرهابيين فيوجد لديهم مواد سامة قتالية. وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن “الحكومة السورية دمرت كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية بما يتوافق مع الاتفاق الروسي الأميركي لعام 2013، الاتفاق الذي سجل في قرار مجلس الأمن الدولي وفي قرارات منظمات حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأشار لافروف، إلى أن الإرهابيين يملكون مواد سامة قتالية، قائلاً “لقد تعلم الإرهابيون كيفية تركيبها، وإنشاء مختبرات لها، وقد حذرت أجهزة الاستخبارات منذ فترة طويلة من هذا الأمر، بما في ذلك الأمريكية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في وقت سابق، من أنه يتم الإعداد لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ليكون ذريعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمهاجمة منشآت حكومية سورية. وكانت الدول الثلاث قد قامت بمهاجمة أهداف حكومية سورية في وقت سابق، واصفة الضربة بأنها رد على هجمات كيميائية.

المصدر: سبوتنيك