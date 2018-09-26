فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأربعاء في 26-9-2018.

حماة وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى نقاط عسكرية على محور بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ووجه ضربات مركزة على تحركات المجموعة، ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم إلى داخل البلدة التي تعد من أكبر تجمعات لـ “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها.

دمشق وريفها:

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 288 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري في بادية ريف دمشق الجنوبي الشرقي عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، خلال الـ 62 يوماً الماضية.

دير الزور وريفها:

ـ خرجت تظاهرة لأهالي قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي الغربي، وأشعلوا الإطارات، على خلفية قيام “قسد” بقتل أحد المدنيين في المنطقة.

ـ قُتل وأُصيب عدد من مسلحي “قسد”، إثر تفجير انتحاري من داعش سيارته المفخخة بهم، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أُصيب 4 مسلحين من “قسد” إثر استهدافهم من قبل مسلحي داعش، في قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار ليلة أمس على مسلحين اثنين من “قسد” في بادية قرية جديد بكارة وعلى حاجز “قناة الري” التابع لـ “قسد” بين بلدة الشحيل ومنطقة العتال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” المدعو “هافال سبيان”، إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليه، في حي المفتي بمدينة الحسكة، يوم أمس.

ـ عُثرَ على جثة شخص مجهول وعليه آثار إطلاق نار في الرأس بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

الرقة وريفها:

ـ انفجرت سيارة مفخخة بحاجز معمل السكر التابع لـ “قسد” في الجهة الشمالية من مدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” عددا من الشبان، في ريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

ـ قُتلَ أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” امرأة، في قرية الدروبية غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لأسبابٍ مجهولة، كما اعتقلت 13 شخصا، في حارة البدو بمدينة الرقة، بتهمة الترويج لخروج مظاهرات ضدها.

حلب وريفها:

ـ أُصيب مدني بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من الأبنية السكنية والسيارات، جراء إطلاق المجموعات المسلحة قذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة بمدينة حلب.

ـ شهدت مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، توترا أمنيا وسط حمل العشرات من أهالي المدينة السلاح ضد “حركة نور الدين الزنكي_ الجبهة الوطنية للتحرير”، بسبب اعتقال “الحركة” 3 أشخاص من المدينة، بتهمة انتمائهم لـ “هيئة تحرير الشام”

من جهتها اعتقلت “الهيئة” رداً على ذلك عدداً من مسلحي “الحركة” على حاجر قرية تلعادة بالريف ذاته.

ـ أصيب طفلان اثنان جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع “البوشي” في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي الشرقي، كما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية قرب دوار الجحجاح بالمدينة، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ عُثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وسط مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ اختطف مسلحون مجهولون عدداً من مسلحي “جيش الأحرار_ الجبهة الوطنية للتحرير”، قرب قرية قميناس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ عُثر على جثة شخص، مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من البريد في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي