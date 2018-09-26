أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا في بيان اليوم، صادر عن مكتبه الاعلامي، ان “الجلسة الاخيرة لمجلس النواب شكلت نقلة نوعية على مستوى النقاش العلمي الموضوعي داخل المجلس وعلى مستوى نوعية القوانين المقرة”، وقال: “لقد استطعنا ان ندخل لبنان الى القرن الـ 21 في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب عبر إقرار قوانين حديثة كقانون المعاملات الالكترونية والوساطة القضائية التي من شأنها تسريع البت في الدعاوى القضائية”.

ولفت أبي رميا في حوار تلفزيوني الى ان “ملف النفايات الصلبة أصبح على السكة السليمة” وقال: “لقد وضعنا قانون إطار لمعالجة النفايات الصلبة، أما تحديد أي تقنية سنعالج النفايات الصلبة على اساسها سواء الطمر او التفكك الحراري فهذا نعالجه في الخطة التنفيذية، ويبقى على عاتقنا كنواب لا سيما نحن الأعضاء في لجنة البيئة النيابية متابعة هذا الملف عند وضع الخطة التنفيذية لضمان احترام المعايير البيئية الدولية”.

وشدد أبي رميا على أن “موضوع الدواء وصحة المواطن تجمع عليه كل القوى السياسة ولن تجد أحد معارضا لهذا الموضوع”، قائلا: ” الكل مع تأمين الادوية للمواطنين والموضوع لم يكن مدرجا اساسا على جدول اعمال الجلسة لذا فان مغادرة البعض للجلسة التشريعية غير مفهوم”.

وعن معالجة ملف الإسكان أكد “ان الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أمنت الاعتمادات اللازمة لحل مشكلة الإسكان”، وقال: “دوران العجلة الاقتصادية واندفاعة الاقتصاد من جديد لن تتم من دون عودة قروض الإسكان الى وضعها الطبيعي”، منوها “بدور رئيس المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود الذي حمل هذا الهم وسعى جاهدا لإيجاد الحلول”، مذكرا بأنه “تقدم باقتراح قانون “إسكان الشباب اللبناني” لمعالجة هذه المشكلة منذ سنتين”.

وعن مسألة عودة النازحين السوريين الى بلدهم اكد ابي رميا على “وجوب العمل مع كل الفرقاء الدوليين الفاعلين في هذه الملف لضمان عودتهم الامنة والسريعة”، وقال: “تعمد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس عدم ذكر لبنان عند تعداده البلدان التي استضافت النازحين، واعتقد ان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيرد في كلمته اليوم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.

وختم مؤكدا ان “الرئيس ميشال عون الذي يقارع الرئيس الاميركي في الامم المتحدة لأجل لبنان لن يعرقله تشكيل حكومة وهناك اجواء ايجابية في هذا الخصوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام