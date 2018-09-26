أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تحذر الدول الغربية من شن هجمات ضد أراضي الجمهورية العربية السورية تحت ذريعة جديدة، مؤكدا ان هذا سيكون انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة.

وقال لافروف في كلمة امام مجلس الأمن الدولي: “لقد نشأ وضع ينذر بالخطر في مسائل نزع السلاح الكيميائي”. اضاف ان “عددا من الدول الغربية ترمي ضد السلطات السورية المزيد والمزيد من الاتهامات غير المبررة باستخدام مواد كيميائية محظورة. نحذر من شن هجمات جديدة على أراضي الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك