اتهمت كراكاس الاربعاء الرئيس الاميركي بالتشجيع على “تمرد عسكري” في فنزويلا، بعدما اعلن دونالد ترامب انه يمكن “الاطاحة سريعا جدا” بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو “اذا قرر العسكريون القيام بذلك”.

وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان ان “فنزويلا ترفض بشدة التصريحات المعادية، لرئيس الولايات المتحدة الذي يدفع نحو تمرد عسكري في البلاد”.

واعتبرت ان هذه التصريحات تشكل دليلا “على سياسة تغيير النظام التي تروج لها” واشنطن بمشاركة “دول اخرى في اميركا اللاتينية”.

ورغم تصريحاته، ابدى ترامب استعداده للقاء مادورو على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة والتي سيتوجه اليها الرئيس الفنزويلي الاربعاء، بحسب وسائل اعلام فنزويلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية