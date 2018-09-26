موغيريني تعلن عقد “مؤتمر المانحين” الثالث لدعم سوريا في بروكسل في اذار/مارس المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2018 - 18:36
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الرئيس عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الاستمرار بتحمل عبء النازحين السوريين لم يعد ممكناً ونرفض المماطلة بشأنه
الرئيس عون: المقاربة الدولية للشرق الأوسط غير عادلة وقضية فلسطين خير دليل وهذا أوجد مقاومة لن تنتهي حتى إحقاق الحق
الرئيس عون: هل انتهت معاناة اللاجئين الفلسطينيين حتى ينتهي دور الأنروا أم أن ذلك هدفه فرض التوطين وإسقاط صفة اللاجئ
عودة الحركة إلى طبيعتها في مطار بيروت الدولي بعد إشكال بين الأجهزة الأمنية أدى إلى توقف حركة المسافرين لبعض الوقت
الوزير المشنوق: الإشكال انتهى ولن يتكرر ومسؤولية المطار تفتح الباب أمام الاجتهادات ولا بد من حد أدنى من التفاهمات
ترامب ترأس جلسة لمجلس الأمن: سنفرض عقوبات قاسية على إيران وكل دولة ستحاول الالتفاف عليها ستواجه بإجراءات مشددة
ترامب: نحن مع "إسرائيل" مئة في المئة وخطتنا للسلام تمضي بشكل جيد جداً و"على تل أبيب أن تفعل شيئاً جيداً للطرف الآخر"
ماكرون: رغم الخطوات الأميركية لا زالت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي والأزمة معها لا يمكن أن تختصر بـ "سياسة عقوبات"
مصدر عسكري في الساحل الغربي: الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون محاولة تقدم للمرتزقة غرب التحيتا ويكبدونهم خسائر كبيرة
المتحدث باسم حركة أنصار الله يدين اجتماع نيويورك الذي ضم مسؤولين من دول العدوان على اليمن مع الموساد الصهيوني
مراسل المنار: إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة
دراسة بريطانية: الحرب الأهلية في جنوب السودان خلفت نحو 400 ألف قتيل في أقل من 5 سنوات
موغيريني تعلن عقد “مؤتمر المانحين” الثالث لدعم سوريا في بروكسل في اذار/مارس المقبل
منذ 16 mins
26 September، 2018
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