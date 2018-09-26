قتل ثمانية من جنود بوركينا فاسو الاربعاء بانفجار لغم يدوي الصنع في ضواحي بارابولي بمنطقة الساحل، بينما كانوا متوجهين الى دجيبو، كبرى مدن اقليم سوم، كما اعلنت الرئاسة في بوركينا فاسو.

واعلن رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري “تبلغت للتو أن ثمانية جنود بوركينيين لقوا مصرعهم عندما انفجر بسيارتهم لغم يدوي الصنع زرعه أعداء شعبنا”.

وقال مصدر أمني ان “السيارة التي كانت تتقدم قافلة عسكرية. لدى الانطلاق من بارابولي الى دجيبو، انفجرت فوق عبوة يدوية الصنع”.

ووقع الحادث “لدى الخروج من جسر” في هذه المنطقة في شمال بوركينا فاسو، وهذا البلد الساحلي الفقير المتاخم لحدود مالي غير المستقرة والنيجر، يواجه منذ ثلاث سنوات هجمات إرهابية متزايدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية