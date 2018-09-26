أعلنت الشرطة المغربية الأربعاء توقيف اسباني ومغربي “متواطئ” معه متهمين بتهريب المهاجرين إلى اوروبا في مراكب.

وذكرت الإدارة العامة للأمن العام أن المشتبه بهما “ابتزا” الطامحين في مغادرة البلد العربي الواقع في شمال افريقيا قبل ارسالهم “بشكل غير قانوني” في قوارب مطاطية عبر البحر المتوسط.

ويأتي الإعلان عن هذه التوقيفات في مدينة طنجة في شمال البلاد غداة إطلاق البحرية الملكية المغربية النار على زورق يقوده اسباني يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد ان رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل شابة مغربية وإصابة ثلاثة مغربيين آخرين بجروح.

وأوضحت السلطات أن البحرية “اضطرت” لاطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني “رفض الامتثال” بينما كان في “المياه المغربية” قبالة مضيق فنيدق. وقال مسؤول محلي إنه تم التوقيف قائد الزورق الإسباني والذي لم يصب بأي سوء.المغرب توقف اسبانيا ومغربيا متهمين بتهريب البشر

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية