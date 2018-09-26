عادة حركة المغادرين في مطار بيروت الدولي إلى طبيعتها بعد الاشكال الذي حصل صباحاً بين الأجهزة الأمنية في المطار. وسادت حال من الترقب حرم المطار بعد توقف عناصر قوى الأمن الداخلي عن القيام بتفتيش الركاب المغادرين من لبنان عبر المطار أثر إشكال مع جهاز أمن المطار، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين في المطار الذي اصطفوا في طوابير بانتظار حل المشكلة بين الأجهزة، واتهم عناصر قوى الأمن الداخلي زملائهم في جهاز أمن المطار بمراقبتهم وتصويرهم أثناء العمل، وقد حضر وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى قاعة المغادرة، ومن ثم ترأس اجتماعاً في المديرية العامة للطيران المدني بحضور رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، ورئيس جهاز الاستقصاء العميد علي نور الدين، فيما بقي قائد سرية المطار العقيد بلال الحجار خارجه.

المصدر: قناة المنار