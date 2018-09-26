دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال مداخلة في اجتماع لجنة المال والموازنة المخصص لبحث اقتراح الرعاية الصحية الشاملة، إلى “اعتماد بطاقة صحية موحدة لجميع اللبنانيين تكون جزءا من بطاقة الهوية البيومترية، وتحدد فيها الجهة الضامنة للاستشفاء والطبابة”.

وشدد الموسوي على “ضرورة معالجة الوضع القائم الذي يرهق كاهل وزارة الصحة، ويحول دون شمول خدماتها للمرضى غير المشمولين بالرعاية”.

وطالب بأن “يتركز النقاش على سبل تمويل التغطية الصحية وإدارتها، بحيث لا يؤدي التمويل إلى زيادة العبء الضريبي على الشرائح المستضعفة”، مشددا على ضرورة أن تكون “الإدارة موزعة على مراحل تبدأ من وزارة الصحة وتؤول إلى تعزيز فعالية الضمان الاجتماعي”.

من جهة أخرى، أبلغ الموسوي رتباء قوى الأمن الداخلي أن “اقتراح قانون تسوية أوضاعهم سيحال إلى اللجان المشتركة بعدما بحثته لجنتا الإدارة والعدل والدفاع والبلديات”، مؤكدا مواصلة دعمه لمطالبهم “حتى يتم تصديق القانون”.

وكان عدد من رتباء قوى الأمن الداخلي زاروا الموسوي، وشددوا على أهمية “مناقشة موضوع المرسوم الذي يتعلق بالترقية من رتبة مؤهل إلى ملازم أول”، مطالبين ب”المساعدة في استكمال المسار التشريعي للمرسوم عبر مناقشته في لجنة المال والموازنة أو اللجان المشتركة”.

كما تابع الموسوي مع رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر حاجة المصلحة إلى الموافقة على المساعدة المالية المقررة من وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2016 بقيمة ملياري ليرة، مما يساهم في دعم المؤسسة للقيام بمهمتها على مختلف الصعد.

وعرض مع وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال علي حسين خليل وسيزار أبي خليل، إعطاء المصلحة قرضا بقيمة 35 مليار ليرة، بما يسمح لها البدء بالسير في خطتها الاستثمارية، وتنفيذ الخطة الموضوعة لمعالجة أزمة المياه في الجنوب خلال فترة 3 الى 5 سنوات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام