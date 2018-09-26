صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

“- يحدد يوم الخميس في 6-12-2018 موعدا لانتخاب مجلس جديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية.

– يحدد مكان إجراء الانتخابات في موعد لاحق وتبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى الخامسة من بعد الظهر (المادة 27 من النظام الداخلي).

– يوضع في تصرف الاعضاء المسجلين نسخا من الجدول النقابي إبتداء من السادس من تشرين الاول ولغاية 21 تشرين الاول 2018، وذلك للاطلاع وابداء الملاحظات عليه (المادة 23 من النظام الداخلي).

– ينجز الجدول النقابي في السادس من تشرين الثاني 2018 (المادة 23 من النظام الداخلي).

– يحق للمسجلين المسددين اشتراكاتهم عن العام 2018 الاقتراع في هذه الانتخابات، وتنتهي مدة سداد الاشتراكات في السادس من تشرين الاول 2018.

– تبدأ مهلة تقديم طلبات الترشيح في السابع من تشرين الثاني وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018 (المادة 24 من النظام الداخلي) وذلك خلال الدوام الرسمي للنقابة (من التاسعة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر).

– حدد يوم 4 كانون الاول 2018، آخر مهلة لسحب الترشيحات. (المادة 24 من النظام الداخلي).

– على كل راغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بكتاب موقع منه يسلمه الى أمانة السر، ويسدد رسم ترشيح قدره مئة ألف ليرة لبنانية. (المادة 25 من النظام الداخلي).

– ناط مجلس النقابة بمستشارها القانوني ان يتولى التدقيق في قانونية وصلاحية الترشيحات المقدمة للنقابة استنادا الى القوانين المرعية والنظام الداخلي.

– تبدأ عملية الفرز بعد التثبت من اكتمال النصاب بحضور الاكثرية المطلقة (المادتان 18 و 27 من النظام الداخلي). وفي حال عدم اكتماله يصار الى اعادة الانتخابات بعد أسبوعين من الاجتماع الاول في دورة ثانية يشترط فيها توافر أكثرية الثلث. وفي حال لم تتوافر هذه الاكثرية في الدورة الثانية يصار إلى إنعقاد دورة ثالثة بعد أسبوعين من الاجتماع الثاني وتعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء.

– يوضع النظام الداخلي للنقابة في تصرف الراغبين في الاطلاع عليه في دار النقابة – الحازمية – شارع سعيد فريحه – بناية لا مرتين – الطبقة الرابعة، كما يمكن الحصول على نسخة منه من أمانة سر وهو موجود على موقع النقابة www.orlb.org.

– يصدر مجلس النقابة بيانات لاحقة عن العملية الانتخابية في وجهها الاجرائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام