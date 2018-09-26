رد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء محمد علي جعفري، اليوم الاربعاء، على تصريحات الرئيس الامريكي في الامم المتحدة يوم امس بشأن ايران، مؤكدا ان سياسة ايران لن تتغير.

و أشار في تصريح له على هامش مهرجان “سلمان الفارسي ان الشعوب المسلمة وغير المسلمة في فلسطين وسوريا والعراق وايران لن تنسى الجرائم المباشرة وغير المباشرة لامريكا والحكومات الداعمة لنظام الهيمنة.

وأضاف، ان الشعب اليمني الثوري يتعرض يومياً لتكرار تلك الجرائم واراقة دماء الرجال والنساء والاطفال الابرياء والعزل.

ونوه اللواء جعفري الى ان الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة سخروا يوم أمس من تصريحات ترامب السخيفة، قائلاً، رأيت وسمعت ضحكاتهم، رسالة هذه السخرية هي انهيار قوة امريكا الخاوية ومزيد من عزلة امريكا وكان هذا الامر فضيحة سياسية كبيرة.

وأضاف، كن على ثقة بأن الشعب الايراني وشعوب المنطقة ستسخر من تصريحاتك هذه المليئة بالاكاذيب والمضحكة لكنك لن تسمع صوت ضحكاتهم من بعيد.

المصدر: وكالة تسنيم