نفذت القوة الصاروخية والمدفعية وسلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء عملية مشتركة على تجمعات المنافقين في مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن “سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوة المدفعية نفذت عملية مشتركة استهدفت تجمعات المنافقين في مأرب وأدت إلى تكبيد المنافقين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأشار المصدر الى أن “هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها التي تشارك فيها القوة الصاروخية والمدفعية مع سلاح الجو المسير”، وتوعد “قوى الغزو ومرتزقتهم بالمزيد من المفاجآت”.

المصدر: موقع انصار الله