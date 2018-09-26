أعلنت الأرجنتين الثلاثاء تعيين حاكم جديد لمصرفها المركزي في إشارة موجهة على الأرجح لصندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه من أجل دعم خطة للمساعدة للخروج من الازمة الاقتصادية.

وأعلن حاكم المصرف المركزي لويس كابوتو استقالته بشكل مفاجئ وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه “لأسباب شخصية” بحسب بيان رسمي.

والحاكم الجديد غويدو ساندليريس الذي كان يشغل حتى الان منصب نائب وزير للاقتصاد مقرب من وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني الذي يعرفه صندوق النقد جيدا فهو من قاد المفاوضات التقنية التي أفضت الى حصول البلاد على قرض ب50 مليار دولار في حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: الوكالة الفرنسية