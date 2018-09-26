أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 22 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات، اللاذقية (12) وحلب (10)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة إدلب (1). وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها، بأن “عددا كبيرا من خروقات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب ما زال كما هو دون انخفاض”.

من جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى مدينة درعا بمحافظة درعا. وبشكل عام، تم تنفيذ 1942 عملية الإنسانية. ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية 3029 طنا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية