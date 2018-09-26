نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء عملية عسكرية على مواقع قوى العدوان السعودي الاميركي في حريب نهم.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “وحدات متخصصة في الجيش واللحان الشعبية نفذت عملية عسكرية تركزت على مواقع وتحصينات المنافقين في حريب نهم حيث ترافق مع العملية قنص وتمشيط بقذائف المدفعية وأدت العملية العسكرية إلى سقوط أعداد كبيرة من المنافقين بين قتيل وجريح”.

ولفت المصدر الى ان “سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والمدفعية اليمنية نفذت عملية مشتركة على تجمعات المنافقين في مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله