يواصل الاسير في سجون العدو الاسرائيلي خضر عدنان اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي منذ اعتقاله الاخير.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الأسير خضر عدنان ما زال يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 25 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي وسط منعه من زيارة محاميه او عائلته حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الاضراب والاهمال الطبي”.

وطالبت المصادر “كافة مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم”.

واعتقلت قوات الاحتلال خضر عدنان بتاريخ 11-12-2017 ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم