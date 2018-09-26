أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الأربعاء، أن على بلاده وأفغانستان والهند وإيران والصين، وضع آلية دورية للتشاور حول تسوية الأوضاع في أفغانستان على مستوى رؤساء مجالس أمن هذه الدول. وقال باتروشيف، خلال جلسة المشاورات متعددة الأطراف حول أفغانستان، والتي تستضيفها طهران، “آمل أن يضع لقاؤنا الأول الأساس اللازم لإنشاء آلية مشاورات دورية”، مضيفاً “الإرهاب هو عدونا المشترك وعلينا تنمية جهود التنسيق لزيادة فعالية محاربته بكل أشكاله”. وقال باتروشيف، في تعليقه على نشاط المسلحين في أفغانستان، “عامل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة هناك يؤثر على الأوضاع في أفغانستان، البلد الذي تقع على حافة خطر الفشل بسبب النشاط العالي لحركات طالبان و “داعش” وخليته الأفغانية المسماة “ولاية خورسان” [المحظورة في روسيا وعدد من الدول] “.

وأفاد بأن تقديرات الخبراء الدوليين تقيم نسبة الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة بحوالي 40 بالمئة. وأضاف “العدد الإجمالي لمسلحي حركة طالبان التي تواجه السلطات المركزية في أفغانستان في الوقت الراهن يقدر بـ 60 ألف مقاتل. ووفقا لتقرير هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الأفغاني، فإن 15 ألف مقاتل يتواجدون في المناطق الحدودية مع دول آسيا الوسطى”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية