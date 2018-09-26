ريابكوف عن العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا: لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأميركية غير التهديدات وموسكو لن تعير اهتمامها لذلك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2018 - 12:45
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ريابكوف عن العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا: لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأميركية غير التهديدات وموسكو لن تعير اهتمامها لذلك (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
26 September، 2018
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