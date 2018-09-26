أعلنت الفصائل الوطنية والإسلامية في القدس والضفة الغربية ولجنة المتابعة العربية العليا لفلسطينيي 48 “استعدادات واسعة لإنجاح الإضراب العام الشامل يوم الاثنين المقبل احتجاجا على قانون القومية العنصري الذي أقره الكنيست(البرلمان الإسرائيلي) ويعتبره الفلسطينيون تأسيسا لسياسة الأبرتايد ضدهم”.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في بيان له إن “الإضراب سيشمل التجمعات السكانية العربية في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في كل مكان”، وتابع “سيترافق الإضراب مع نشاطات جماهيرية مختلفة من مهرجانات وندوات ومظاهرات تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة هذا القانون الخطير”.

المصدر: فلسطين اليوم