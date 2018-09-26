تعد آلام الظهر ومؤخرة العنق من المتاعب الصحية الشائعة لدى موظفي العمل المكتبي بسبب الجلوس طويلا.
ولمواجهة ذلك ينصح أوتس نيكلاس فالتر، من معهد استشارات الصحة المهنية الألماني، بممارسة بعض التمارين البسيطة أثناء العمل. ولتخفيف العبء الواقع على مؤخرة العنق يمكن إمالة الرأس بعض الشيء إلى اليسار واليمين والخلف والأمام.
ويمكن تخفيف آلام الظهر من خلال ممارسة تمرين الوقوف على قدم واحدة، إذ تعمل هذه الوضعية على تحفيز الجهاز الحسي الحركي وعضلات الظهر العميقة.، ويمكن استغلال مدة الانتظار أمام الطابعة أو آلة إعداد القهوة لممارسة هذا التمرين.
وبشكل عام يمكن تجنب متاعب الظهر ومؤخرة العنق من خلال الجلوس الديناميكي أي الحركة أثناء الجلوس، نظرا لأن الجسم يحتاج إلى تغيير وضعيته باستمرار، ولهذا الغرض ينبغي التبديل بين وضعيات الجلوس في وضع قائم والانحناء والميل يسارا ويمينا والنهوض.
المصدر: dw.com