تعد آلام الظهر ومؤخرة العنق من‬ ‫المتاعب الصحية الشائعة لدى موظفي العمل المكتبي بسبب الجلوس طويلا. ‬

‫ولمواجهة ذلك ينصح أوتس نيكلاس فالتر، من معهد استشارات الصحة المهنية‬ الألماني، بممارسة بعض التمارين البسيطة أثناء العمل. ولتخفيف العبء‬ ‫الواقع على مؤخرة العنق يمكن إمالة الرأس بعض الشيء إلى اليسار واليمين‬ ‫والخلف والأمام.

‫ويمكن تخفيف آلام الظهر من خلال ممارسة تمرين الوقوف على قدم واحدة، إذ‬ تعمل هذه الوضعية على تحفيز الجهاز الحسي الحركي وعضلات الظهر العميقة.، ويمكن استغلال مدة الانتظار أمام الطابعة أو آلة إعداد القهوة‬ ‫لممارسة هذا التمرين.

وبشكل عام يمكن تجنب متاعب الظهر ومؤخرة العنق من خلال الجلوس‬ ‫الديناميكي أي الحركة أثناء الجلوس، نظرا لأن الجسم يحتاج إلى تغيير‬ ‫وضعيته باستمرار، ولهذا الغرض ينبغي التبديل بين وضعيات الجلوس في وضع‬ ‫قائم والانحناء والميل يسارا ويمينا والنهوض.‬

المصدر: dw.com