أعلن كل من كيفن سيستروم ومايك كريغر، الرئيس التنفيذي والرئيس التقني لشركة “إنستغرام”، عن تقديمهما استقالتهما من الشركة المملوكة لـ”فيسبوك”.

فبحسب صحيفة “The New York Times” قدم المسؤولان استقالتهما يوم الإثنين، وبأنهما يرغبان بالرحيل.

وقال سيستروم، الرئيس التنفيذي للشركة، ببيان صادِر يوم الإثنين 24 سبتمبر/ أيلول 2018، إنه يتطلع هو وكريغر إلى “أخذ بعض الوقت للبحث عن الفضول والإبداع بداخلنا مرة أخرى”وقد أعرب عن امتنانه “للسنوات الثماني الماضية في شركة إنستغرام والسنوات السِت مع فريق فيسبوك”.

وبحسب موقع “بلومبرغ” فإن الرجلَين قد تخليا عن تطبيق “إنستغرام” بسبب تزايد التوترات حول مسار المشروع منذ أن اشترت شركة “فيسبوك” الموقع في عام 2012.

المصدر: استقالة