فرضت قوات العدو الإسرائيلي صباح الاربعاء حصارا عسكريا جائرا على قرية سبسطية بحجة احتفالات المستوطنين الصهاينة ودخولهم إلى المنطقة الواقعة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات صباح اليوم بفرض طوق عسكري وحصار امني مشدد على المنطقة الأثرية الواقعة غرب القرية وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في محيط المنطقة”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال أبلغت البلدية بشكل رسمي أن هذه الإجراءات سوف تستمر لمدة 48 ساعة ولذلك حتى يتمكن مئات المستوطنين من الدخول إلى المنطقة الأثرية في القرية وإقامة الاحتفالات بحجة الأعياد اليهودية”.

المصدر: فلسطين اليوم