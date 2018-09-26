أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان “إبرام معاهدة سلام بين اليابان وروسيا ستوفر أساسا صلبا للسلام في شمال شرق آسيا”.

وقال آبي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “الآن نحن نحاول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحريك هذه المشكلة من مكانها التي اعتبرت ليس لها حلاً على مدار 70 عاما”، وتابع “في أوائل سبتمبر/ايلول الجاري اجتمعنا مع الرئيس الروسي في فلاديفوستوك وهذا الاجتماع يعد الثاني والعشرين وفي المستقبل القريب سنلتقي مرة أخرى”.

وأضاف آبي “من الضروري حل المشكلة الإقليمية القائمة بين بلدينا وإبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان”، ولفت الى انه “بفضل وجود معاهدة سلام بين اليابان وروسيا ستحصل شرق آسيا على حجر زاوية صلب للسلام والازدهار”.

المصدر: سبوتنيك