دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “المجتمع الدولي إلى إنهاء انقساماته حول ليبيا إذا ما أراد إخراج هذا البلد من أزمته”.

وقال ماكرون من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء “لن نمنح الليبيين سبل الخروج من الأزمة إذا ما استمرينا في انقسامنا وإذا ما أصبحت ليبيا كما هي في كثير من الأحيان ميدانا تتواجه فيه التأثيرات الأجنبية”.

وأضاف ماكرون انه “في باريس تعهد الليبيون أن ينظموا سريعا انتخابات تعيد توحيد مؤسسات الدولة”، وتابع “يجب أن تتم هذه الالتزامات تحت رعاية الأمم المتحدة وبتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي”.

وحذر ماكرون من أن “الوضع الراهن يسمح للميليشيات وللمهربين بتعزيز اوضاعهم وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام