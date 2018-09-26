أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الاربعاء 26-9-2018.

البناء:

توقعت أوساط حزبية أن تبصر الحكومة العتيدة النور بعد إدخال تعديلات على الصيغة الأخيرة التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد عودة الأخير من الخارج. إلاّ أنّ أوساطاً سياسية أخرى، استبعدت هذا الأمر، خصوصاً بعد موجة التصعيد العسكري الذي تقوم به دولة خليجية معنية بالوضع اللبناني.

توقفت مصادر دبلوماسية رفيعة أمام كلام مفوضة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني عن رؤية جديدة للمشاركة في إعادة إعمار سورية تنطلق من نجاح التفاهم الروسي التركي في سوتشي حول إدلب ونجاح اللجنة التي تخصّ مناقشات الدستور السوري في إطار العملية السياسية في جنيف وتعتبر أنّ التقدّم في هذين المسارين سيضمن المشاركة الأوروبية في إعادة الإعمار في سورية، ووصفت المصادر هذا الموقف بالتحوّل الذي يجعل أوروبا أقرب إلى موسكو من واشنطن في سورية…

النهار:

لم تظهر بعد نتائج التحقيق في الشهادات المزورة التي تولى قسم منها الجيش اللبناني فيما اتخذت مديرية التعليم العالي اجراءات بوقف التسجيل في الجامعات المتورطة بقيت حبراً على ورق.

لا تزال مخافر لقوى الأمن تعمد الى توقيف مواطنين لم يسددوا بدلات محاضر ضبط سرعة ومخالفات رغم قرار مركزي بإبلاغهم ونيل تعهدهم بالتسديد من دون توقيف أو حجز.

تضاربت الأرقام حول كمية الكهرباء التي تم استجرارها من أول من أمس الى لبنان من سوريا

الجمهورية:

طُرح على مرجع سياسي فكرة حكومة تكنوقراط فردّ قائلا:”حكومة تكنوقراط بتخرب البلد”.

أنجزت لجنة تيار بارز مكلفة بإعداد تقرير عن الإنتخابات النيابية لناحية الثغرات التي اعترت ماكيناتها الإنتخابية عملها وأحال رئيسها قبل أسابيع التقرير الى رئيس التيار المذكور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لاحظت أوساط سياسية حصول مناقلات داخل حزب قبل حصول إنتخابات المجالس والأقاليم ولفتت إلى أن تسريب تسجيل لأحد النواب فيه كان متعمّدا من الداخل.

اللواء:

تبيّن من سير المناقشات النيابية أن عددا من نواب مجلس 2018، كانوا مثل “الأطرش بالزفة”.

تسمح بعض المصارف بفتح حسابات متدنية المبالغ بالليرة، شرط سلسلة من البيانات الشخصية.

قال دبلوماسي لبناني تعليقاً على تجاهل ترامب لبنان: لا تبادل تجارياً ولا مصالح مالية، فلِمَ يذكر هذا البلد؟

المستقبل:

يقال إنّ نواباً عونيين وقواتيين تقاطعوا في كواليس مجلس النواب عند إبداء أجواء تفاؤلية بإمكانية تحقيق خرق إيجابي بملف تأليف الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام