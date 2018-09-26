عبرت بكين الثلاثاء عن معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة بيع قطع غيار عسكرية لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وردت الصين على إعلان واشنطن الاثنين أنها وافقت على بيع تايوان قطع غيار للعديد من الطائرات العسكرية بينها طائرات اف-16 وسي-130 بقيمة إجمالية تصل إلى 330 مليون دولار.

وقالت الخارجية الصينية إن هذه الصفقة “تنتهك بصورة خطيرة” القوانين والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات الدولية. معبرة عن “عدم رضاها الشديد ومعارضتها الحازمة” لها.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أن نظاما منافسا يحكم الجزيرة منذ العام 1949، ولا تستبعد بكين استخدام الخيار العسكري لإعادة تايوان إلى سيادتها إذا ما أعلنت الجزيرة استقلالها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ للصحافيين أن بلاده قدمت “احتجاجا رسميا” إلى الولايات المتحدة. وأضاف “إننا نحث الجانب الأميركي على، سحب خطة بيع الأسلحة هذه على الفور ووقف الاتصالات العسكرية مع تايوان خشية أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالغة بالعلاقات الأميركية-الصينية، وبالاستقرار وبالسلم وبتعاوننا في مجالات مهمة أخرى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية