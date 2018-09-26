شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عرسال الرقيب الشهيد قاسم محمد وهبي الذي استشهد يوم أمس خلال قيامه بواجبه العسكري بحضور حشد من الأهالي ورفاق السلاح.

وأقيمت للشهيد مراسم التكريم اللازمة أمام مستشفى الهرمل الحكومي، وتم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

وأقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدة عرسال. وألقى العميد الركن عبدالله حوراني ممثلاً وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوه فيها بالمزايا العسكرية والأخلاقية للشهيد، والتزامه الواجب العسكري.

المصدر: الوكالة الوطنية