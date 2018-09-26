أطلقت البحرية الملكية المغربية النار الثلاثاء على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد ان رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة مغربية واصابة ثلاثة أشخاص آخرين، بحسب السلطات المحلية.

واوضحت السلطات ان البحرية “اضطرت” لاطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني “رفض الامتثال” بينما كان في “المياه المغربية” قبالة مضيق فنيدق.

واكد ممثل للسلطات المحلية إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها. واضاف ان “المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين”. ولم يصب قائد الزورق الاسباني واعتقل حسب المصدر نفسه، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية