تعرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب لموقف محرج امام رؤساء زممثلين الدول الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك اليوم حين اعلن انه “في أقل من عامين أنجزت إدارتي أكثر مما أنجزت أي إدارة سابقة لبلادي”، حيث ضحك الحضور على كلمته مما اضطره الى الضحك هو ايضاً بدوره.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، انه “اليوم اريد ان اطلعكم على التقدم الهائل الذي احرزناه، في أقل من عامين أنجزت إدارتي أكثر مما أنجزته كل إدارة تقريباً في تاريخ بلادي، ان هذا صحيح”، وتعرض لموقف محرج عقب انهائه هذا التعبير، حيث ضحك الحضور على كلمته مما اضطره الى التكلم مع المترجمة قائلاً لها “لم اتوقع ردة الفعل هذه التي لم تسمعها المترجمة”.

المصدر: وكالة يونيوز