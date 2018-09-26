اندلع حريق في غابات في شبه جزيرة بيليساك جنوب كرواتيا ما أدى إلى إجلاء عشرات من سكان القرى والسياح وتدمير اربعة منازل، بحسب مسؤولين.

واندلع الحريق بالقرب من بلدة اوريبيك وهدد قرية موكالا التي تم إجلاء سكانها الأربعين، بحسب مديرية الانقاذ والحماية الوطنية، كما تم اضافة سياح من مخيمين مجاورين، بحسب المديرية.

وأدت الرياح القوية إلى عرقلة جهود اطفاء الحريق وحالت دون استخدام طائرتين في إخماد الحريق، كما أفادت المديرية. وقال مسؤول اطفاء الحريق سلافكو توكاكوفيتش للتلفزيون الرسمي أن “الوضع في منطقة اوريبيك خطير للغاية”. وأضاف “للأسف احترقت أربعة منازل ولكن لم يقع ضحايا”.

ولم تشهد كرواتيا هذا الصيف أية حرائق غابات كبيرة هددت ساحلها على البحر الادرياتيكي. ولكن في 2017 كانت حرائق الصيف الاسوأ منذ سنوات إذ دمرت 83 ألف هكتار من الغابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية