اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انعدام التوازن في التجارة مع الصين غير مقبول، مؤكدا أن بلاده لن تسمح باستغلال انفتاح أسواقها، ودعا لإصلاح منظومة التجارة العالمية.

وقال ترامب في كلمته أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “نعتقد بأن التجارة يجب أن تكون عادلة ومتساوية. والولايات المتحدة لن تسمح بالاستفادة منها لاحقا”.

وتابع: “خلال عقود من السنين كانت الولايات المتحدة تفتح اقتصادها، الأكبر عالميا، بشروط قليلة وبسيطة. وسمحنا للبضائع من العالم كله بأن تتدفق بكل حرية عبر حدودنا، لكن بعض الدول لم تتح لنا دخول أسواقها بشكل عادل ومتكافئ بالمقابل”.

وأشار إلى أن بعض الدول استغلت الانفتاح الأمريكي لإغراق سوقها ببضائعها، واستهدفت الصناعات الأمريكية وتلاعبت بعملاتها للاستفادة من الولايات المتحدة.

وأضاف أنه بنتيجة ذلك ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى حوالي 80 مليار دولار سنويا، ولذلك تقوم واشنطن بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية “السيئة”.

وقال ترامب إن “الكثيرين هنا سيوافقون على أن المنظومة التجارية العالمية بأمس الحاجة للتغيير”، متهما “بعض الدول” بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، بينما تلتزم بها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وشن ترامب هجوما على الصين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في القطاع الصناعي، وحوالي ربع فرص العمل في صناعة الصلب و60 ألف مصنع بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري خلال السنوات الـ 20 الأخيرة وصل إلى 13 تريليون دولار، مؤكدا أن “هذه الأيام قد ولت. نحن لن نتسامح مع هذا الاستغلال ولن نسمح بأن يقع عمالنا ضحية له وبأن تنهب ثرواتنا”.

وتابع أن “الولايات المتحدة قد أعلنت عن رسوم جمركية على السلع الصينية الصنع بقيمة 200 مليار دولار، حتى يصل الحجم الإجمالي للرسوم إلى 250 مليار دولار”، مشيرا إلى أنه أكد للرئيس الصيني شي جين بينغ أن عدم التوازن القائم في التجارة بين البلدين غير مقبول، ولا يمكن التسامح مع طريقة عمل الأسواق الصينية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل دائما لحماية مصالحها الوطنية ولن تتلكأ أبدا عن حماية مواطنيها.

المصدر: وكالات