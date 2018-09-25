الشيخ روحاني أمام الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ما كانت لتكون لولا الدعم الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2018 - 22:58
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إعلام العدو: قرار روسيا تزويد سوريا بأنظمة أس 300 للدفاع الجوي هو بمثابة إعلان حرب إلكترونية ضد سلاح الجو "الإسرائيلي"
نتانياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر وسنواصل عملياتنا ضد "التموضع الإيراني في سوريا بالتنسيق مع موسكو"
الخارجية الروسية: لدى موسكو معلومات حول نقل مكونات للسلاح الكيميائي إلى إدلب من دول أوروبية
الجيش السوري يسيطر على مناطق واسعة وحاكمة بمنطقة تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية
أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: اتفاق إدلب فتح الطريق أمام التوصل إلى حل للأزمة السورية
مراسل المنار: الرئيس نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية بعد رفض نواب المستقبل والقوات الالتزام بجدول الأعمال
مجلس النواب أقر في الجلسة المسائية قبل رفعها الاقتراح المتعلق بدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود
اللواء إبراهيم: 50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان منذ مطلع العام الحالي والعدد قد يصل إلى 200 ألف عند انتهائه
المحكمة العسكرية تصدر حكماً بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة بحق 3 موقوفين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي
قوى الأمن الداخلي اللبنانية تبدأ إزالة حواجزها من كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مدينة النبطية
عشيرة آل علو تتقدم من قيادة الجيش وآل وهبي بأحر التعازي وتدعو لتوقيف المطلوبين الذين أطلقوا النار على دورية للمخابرات
ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أميركا أطلقت حملة ضغط اقتصادي على إيران وسنفرض عليها المزيد من العقوبات
ترامب: دافعنا عن دول دون مقابل وهي تحاربنا الآن برفع أسعار النفط ونريد من أوبك أن توقف ذلك وإلا لن نوفر لها الحماية
السفير الإماراتي في واشنطن: لدول الخليج و"إسرائيل" مصلحة في مواجهة التهديد الذي تمثله إيران
الشيخ حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الإدارة الأميركية الحالية عازمة على أن تجعل المؤسسات الدولية عاجزة
الشيخ روحاني: مقترحنا واضح الالتزام مقابل الالتزام والانتهاك مقابل الانتهاك والتهديد مقابل التهديد وخطوة مقابل خطوة
الشيخ روحاني: الجماعات الإرهابية التي تبنت اعتداء الأهواز تنشط في دول غربية وتجمع التبرعات من دول خليجية
الشيخ روحاني: الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ما كانت لتكون لولا الدعم الأميركي
الشيخ روحاني: لا يمكن للأزمة اليمنية أن تحل إلا عبر الحوار بعيداً عن أي تدخل خارجي والمجازر التي ترتكب ترقى لجرائم حرب
الرئيس الفرنسي مخاطباً ترامب: السماح لإيران بمواصلة صادراتها النفطية مفيد لانخفاض الأسعار وأمر جيد للسلام
كبير المفاوضين الإيرانيين بالملف النووي: اجتماع وزراء خارجية إيران ومجموعة 4 + 1 في نيويورك عكس بوضوح العزلة الأميركية
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: نؤكد لدول العدوان أن زمن الهيمنة قد ولى وكل محاولة لإعادته ستفشل
مصدر يمني: مقتل وإصابة 67 من مسلحي تحالف العدوان السعودي بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال 72 ساعة
كرواتيا: إجلاء العشرات بسبب اندلاع حرائق الغابات في شبه جزيرة بيليساك جنوب البلاد
الشيخ روحاني أمام الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ما كانت لتكون لولا الدعم الأميركي
منذ 1 ساعة
25 September، 2018
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