قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان لها إنه “عند الساعة 14.00 من ظهر اليوم 25/09/2018 أقدم 31 موقوفا في نظارة فصيلة الاوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي على الاحتجاج على الاجراءات المشددة المتخذة فيها”.

ولفت البيان الى ان “الموقوفين قاموا برمي عناصر الفصيلة بما توفر معهم من داخل النظارة، من دون أن يخرجوا منها مطلقا، ومنها مادة سائلة وهي عبارة مسحوق تنظيف، فأصيب 3 منهم بجروح طفيفة تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة”.

وتابع البيان انه “بعد تدخل قائد السرية عاد الوضع الى ما كان عليه حوالي الساعة 15.00 من بعد ظهر اليوم”، واضاف ان “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام