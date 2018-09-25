رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال في لبنان يعقوب الصراف ان “ما يحصل اليوم من هجوم على العهد وحرب الشائعات التي تطال شخص الرئيس العماد ميشال عون هو مرفوض جملة وتفصيلا”.

وقال الصراف في حديث له الثلاثاء إن “هذه الحرب الاعلامية هدفها واضح وهو التسبب بشرخ وانقسام بين اللبنانيين بغية احباطهم”، وأضاف “كفى تصويبا على افشال عهد نجح وأثبت نجاحه في الداخل والخارج ولنوقف حرب الاقاويل الفارغة ولنصوب معا اهتماماتنا نحو بناء مستقبل وطننا معا”.

ولفت الصراف الى ان “الفرصة اليوم سانحة امامنا لنوحد الصفوف والاصوات مع الرئيس الذي اثبت انه صمام امان الوطن، وان همه الاول والاخير و الوحيد هو لبنان”، ودعا “الجميع الى التخلي عن محاولة افشال العهد والوقوف وراء رئيس البلاد في دفاعه عن حريتنا وسيادتنا واستقلالنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام