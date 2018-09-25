استقبلت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مكتبها في بيروت وفدا من احزاب اليسار الاوروبي من: فرنسا، فنلندا، الدانمرك وقبرص.

وخلال اللقاء وضعت قيادة الجبهة الوفد اليساري الاوروبي في صورة النضال الفلسطيني التحرري من اجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يعتبر آخر احتلال على وجه الارض، وهو احتلال استيطاني وعنصري ارتكب عشرات المجازر ضد الشعب الفلسطيني وبدعم من الولايات المتحدة الامريكية التي لا زالت تمده بكل اشكال العدوان والارهاب.

وقدمت الجبهة شرحا عن ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس سواء لجهة القتل والاعدامات اليومية وعمليات الاعتقال الواسعة التي تطال اطفالا ونساءا من صغار السن والمرضى الى هدم المنازل وتشريد اصحابها اضافة الى سرقة الارضي لاغراض الاستيطان والتهويد، ولفتت الى ان “كل هذه الاجراءات ترتقي الى مستوى جرائم الحرب التي يجب ان تتضافر جميع الجهود الدولية الانسانية من اجل محاسبة الاحتلال الاسرائيلي ووضعه امام المحاكمة الدولية”.

ودعت الجبهة “الاحزاب الاوروبية وفي مقدمتها الاحزاب اليسارية والديمقراطية الى مواصلة فعاليات الدعم للشعب الفلسطيني ونضاله الوطني وتفعيل حملات المقاطعة للمؤسسات والشركات الاسرائيلية بمختلف اشكالها”، وطالبت “بتوسيع قاعدة التضامن مع الحقوق الفلسطينية وتحشيد الرأي العام الاوروبي لدفع الحكومات الاوروبية الى مزيد من عمليات الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس ورفض اسياسة الامريكية التي لا تتناقض فقط مع القرارات الدولية بل ومع ابسط معايير حقوق الانسان”.

المصدر: بريد الموقع