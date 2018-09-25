اعلن مسؤولو في الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية بان ايران بلغت الان مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال تصليح وصيانة مختلف انواع الطائرات.

وقال منوجهر منطقي امين لجنة التنمية والملاحة الجوية في الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اوضاع ايران في مجال تصليح وصيانة الطائرات، انه وبعد انتصار الثورة تم الاخذ بنظر الاعتبار إعداد مجمع لتصليح وصيانة الطائرات التجارية حيث تم تدشينها فيما بعد.

واضاف، انه بناء على ذلك يمكن القول بان احد نجاحاتنا بعد الثورة هو تطوير صناعة تصليح وصيانة مختلف انواع الطائرات العسكرية والمروحيات وانواع الطائرات التجارية.

وتابع قائلا، لقد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال تصليح وصيانة مختلف انواع الطائرات ولنا كذلك امكانية تقديم خدماتنا في هذا المجال للدول الاخرى في المنطقة.

المصدر: وكالة فارس