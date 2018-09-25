شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان جبران باسيل على ان “موضوع الميدل ايست المركب يستحق التحقيق”، معتبرا ان “رأس الدولة عندما يشوه بهذا الشكل يصبح الامر تعرضا لجميع اللبنانيين”، واعتبر ان “من يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط ويجب ان يحاسب لأن هذا الامر لم يعد حرية تعبير”.

وقال باسيل في حديث له خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في فيلادلفيا الاميركية “يجب عدم ترك اي لبناني غير مسجل فالجنسية مهمة”، وتابع “هناك محاولة دائمة تاريخيا لاستبدال شعب لبنان بشعوب اخرى والقصة ليست جديدة”، وأكد ان “لبنان يلعب دورا كبيرا عبر نموذجه المناقض للتطرف وعندما يرحل اللبنانيون بتنوعهم يحل محلهم فكر احادي يولد التطرف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام