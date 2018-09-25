أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه لا توجد لديه خطط للقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني. ونشر ترامب على حسابه في موقع تويتر تغريدة، قال فيها “على الرغم من الطلبات، لا خطط لدي للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. ربما في يوم ما في المستقبل، أنا واثق أنه رجل لطيف جدا”. هذا وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نفت الجمعة الماضي، ما أعلنته المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، طلب عقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن رئيس الولايات المتحدة ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تمّ تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة. كما أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتباراً من يوم 7 آب/أغسطس الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) في 2015.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية