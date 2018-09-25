تدرس الوكالة الأمريكية الفدرالية للأدوية احتمال حظر السجائر الإلكترونية المُنكّهة مع مفعول ٍ فوري لهذا الحظر، في ظلّ “آفة” التدخين الإلكتروني المستشرية في أوساط الشباب الأمريكي.

وتأتي هذه المخاوف في ظل قيام الشركات المنتِجة لهذه السجائر بعمل تخفيضات على أسعارها واصدارها بعدة نكهات لجذب المستهلكين من فئة الشباب رغم محاولات السلطات المعنية بالحد من ذلك دون اي جدوى ، وتـُعد مجموعة “جول لابز” التي تـَتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها و التي تُصنع نموذجا يَلقى رواجا كبيرا في أوساط الشباب، من الشركات التي وَجهت لها الهيئة سهامها.

وقد وجّهت الهيئة أكثر من 1100 رسالة إلكترونية تحذيرية وفرضت غرامات على 131 موزعا لبيعهم سجائر إلكترونية ومنتجات مشتقة لقاصرين إثر عملية واسعة نفذّتها بعيدا عن الأضواء في متاجر ميدانية وأخرى افتراضية خلال الصيف.

وأتت هذه المبادرة “ثمرة جهود منسّقة لإنفاذ أهمّ نظام تضعه الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية في تاريخها”، بحسب ما أفادت به هذه الهيئة، مشيرة إلى أنها تنوي إطلاق عملية أوسع نطاقا بعد.

وباتت مؤشرات “استخدام السجائر الإلكترونية من الشباب واضحة وهي بلغت مستويات عالية جدا ولا بدّ إذن من تصويب بعض الأوجه في استراتيجيتنا العامة لدرء الخطر الفعلي”، بحسب ما قال مدير الهيئة سكوت غوتليب في بيان.

وقال غوتليب: “نركّز بشكل خاص على السجائر الإلكترونية المنكّهة ونفكّر جدّيا في تعديل النظام بما يؤدي إلى سحب هذه المنتجات من السوق على الفور”.

المصدر: اخبار الان