أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف الثلاثاء، أن احتمال عقد اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة في مجال عدم الانتشار في السنوات المقبلة ليس كبيراً. وقال يرماكوف، في مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي الدولي لوكالة الأنباء الدولية “روسيا سيغودنيا”، “في مجال تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ترسانات الصواريخ، الأسلحة النووية ، لا يوجد شيء على الإطلاق باستثناء الاتفاقيات الروسية الأمريكية. والوضع في هذه اللحظة هو أن احتمال إبرام عدد من الاتفاقيات الجديدة في السنوات القادمة – ليس كبيراً جداً”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية